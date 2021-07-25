القضاء الكوبي يلاحق العشرات ممن شاركوا بتظاهرات 11 يوليو

2021/07/25 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت السلطات القضائية في كوبا تلاحق 59 شخصا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غير مسبوقة، شهدتها البلاد في 11 يوليو، وفقا لمسؤول قضائي رفض الاتهامات بإطلاق "محاكمات صورية".

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