الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر وكانتا تخططان لـ

2021/07/25 | 01:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبارمسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر.وذكرت الخلية في بيان :" في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري ، نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والانبار، مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم ١٩ تموز الجاري ".واضافت :" ان الخليتين كانتا تخططان لاسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى( غزوة العيد).وتم فشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم "./انتهى3

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