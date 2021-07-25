مصدر: اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية تم بمتابعة أبو رغيف

2021/07/25 | 01:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية في بغداد كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية إرهابية في الباب الشرقي كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات الفريق الاول أحمد أبو رغيف شخصياً".

ونشرت السومرية نيوز، الأحد، مقطع فيديو يتضمن اعترافاً لمعتقلين بتكليفهما بعملية إرهابية في الباب الشرقي.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، مؤكدة أن الشبكتين كانتا تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.

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