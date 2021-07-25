بالفيديو.. معتقلان يعترفان بتكليفهما بعملية إرهابية في الباب الشرقي

2021/07/25 | 01:45 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن اعترافاً لمعتقلين بتكليفهما بعملية إرهابية في الباب الشرقي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، مؤكدة أن الشبكتين كانتا تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.

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