بحجم الهرم الأكبر.. كويكب بسرعة هائلة يقترب من الأرض

2021/07/25 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن يعبر كويكب يقارب ارتفاعه ارتفاع الهرم الأكبر في مصر بالقرب من الأرض، يوم الأحد، وفقا لحسابات أجرتها وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا".

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