البحرية السعودية تعوّم سفينة جلالة الملك

2021/07/25 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، السبت، بتعويم السفينة الرابعة ضمن مشروع "السروات" وهي من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أطلق عليها رسمياً اسم سفينة جلالة الملك "جازان".

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