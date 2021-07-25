2021/07/25 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أحد مستشفيات غرب العاصمة الأردنية عمان، السبت، لانقطاع بالتيار الكهربائي، إلا أنه "لم يؤثر على العناية بالمرضى"، وفقا لما نقل التلفزيون الأردني، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن المستشفى شهد حالتي وفاة على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع للكهرباء في مستشفى بالأردن.. وتوضيح بشأن حالتي وفاة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع للكهرباء في مستشفى بالأردن.. وتوضيح بشأن حالتي وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).