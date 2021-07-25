مواجهة الشاعر للعالم بقوة الحب والشعر في مجموعة السوري فواز قادري:-العالم يجلس أمام بابي- - المثنى الشيخ عطية

2021/07/25 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يعيش الشاعر الذي التصقت به كلمة شاعر، إلى الدرجة المربكة التي تقيّد عنقه بالمسؤولية تجاه الحياة والشعر، حالةً تحدّ لا يُحسد عليها، عند بدء كتابة عمل جديد، بعد إنتاج أعمال عديدة تضعه تحت أعين انتظار ما يليق بهذه الأعمال: حين يتجاوزها.



وعلى الشاعر في هذا القيد خوض معركة وجوده الشعري الأصعب، إذ هو يعرف أكثر من غيره أنها خاسرةٌ إن خيضت بأسلحة ما اعتاد تشكيله، ويعرف أن "ميدوزا" ما يواجه سوف تمسخُه حجرا ......





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