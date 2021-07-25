نيتشه: أخْلاقُ الأسياد حَسَبَ نِيتْشه (إنَّ دمقرطة أوروبا تُعِدّ لنا مَنْبِتا للمُستبدّين، بكلّ مَعاني كلمة استبداد، بما في ذلك الاستبداد الرّوحي) - محمد الهلالي

2021/07/25 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهلالي "هناك نقطة مشتركة بين أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد وهي: الإكراه والتحكم عبر الخضوع و"الواجب" و"الإلزام" و"قانون" الاستبداد (ما وراء الخير والشر، 188 و1999).



يتعلق الأمر دوما بترويض وتدجين وتربية الإنسانية بإجبارها، من خلال الاقتناع والإقناع والرعب، على اتباع القيم المعتبرة ضرورية وحيوية (الحسن والسيء، الخير والشر، العادل والظالم، المسموح به والممنوع إلخ...).



لكن الاختلافات بين أنواع التخلق تقوم على ......





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