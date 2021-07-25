الكاظمي يتوجّه اليوم إلى واشنطـن للقاء بايدن

2021/07/25 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

محمد الأنصاري

يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي رفيـع يلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن غداً الاثنين، وبينما تتواصل في هذه الأثناء اجتماعات الحوار الستراتيجي بين البلدين في مقر وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت الأخيرة عن حزمة مساعدات صحية وإنسانية من الولايات المتحدة للعراق.

وجرت أمس الأول الجمعة، جولة الحوار الستراتيجي الرابعة في العاصمةِ الأميركيَّة واشنطن، رأس الجانب العراقي فيها وزير الخارجية فؤاد حسين بينما رأس نظيره انتوني بلنكين الجانب الأميركي.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في كلمة له خلال اجتماع واشنطن: إن "الجولة الحالية من الحوارِ تأتي استكمالاً للجولات الثلاث السابقة، التي عُقدت بصورةٍ مُتتالية، إذ تقدمُ رؤيةً واضحةً لما تتميز به علاقة الشراكة والتحالف بين العراق والولايات المتحدة ومساعي الحكومتين الجادةِ لتوطيدها".

وبين أن "هذه الجلسات تمثل إرادةً جادةً لكلا البلدين للتوصل إلى تفاهماتٍ مُشتركة للتعاون في القطاعات المختلفة، وتُعد استكمالاً للاتفاقات التي تمخضت عن الجولات السابقة في قطاعاتٍ مثل (النفط والغاز، والكهرباء، والقطاع المالي، والصحي والبيئي، والثقافي) إضافةً إلى الجوانب الأمنيّة والعسكريّة".

وأكد حسين أن "قواتنا الأمنيّةِ لا تزال بحاجةٍ إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركيّة، المتعلقة بالتدريبِ والتسليحِ والتجهيزِ وبناء القدرات، ونسعى إلى مواصلة التنسيق والتعاون الأمنيّ الثنائيِّ".

وأشار الى أن "الحكومةَ العراقيَّة تسيرُ بخطى واثقةٍ صوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل بالرغم من التحديات، مع ضمانِ توفير بيئةٍ آمنةٍ للناخبين لتحقيق انتخاباتٍ برلمانية حرة ونزيهة لاستعادةِ الثقة بالعملية الديمقراطية في العراق".

وبين أن "الحكومة العراقيَّة قد انتهجت مساراً لدعمِ الأمن والاستقرار داخلياً وعلى مستوى المنطقة بالارتكان للحوار والأخذ بالفرص المشتركة لتحقيق ذلك، لذا نؤكد على الاحترام الكامل لسيادة العراق وبما يضمن استقراره الداخلي وعدم زجه في الصراعات الإقليميّة".

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