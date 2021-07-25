2021/07/25 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

دفع الانفجار الارهابي الذي استهدف سوقا مزدحمة في مدينة الصدر، عشية عيد الأضحى المبارك، قيادة عمليات بغداد الى اتخاذ اجراءات مشددة لمنع تكرار أي خروقات داخل العاصمة.وأصدرت القيادة أوامر تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية بمناطق حزام بغداد، ووجهت ايضا بان يتواجد ما لا يقل عن اربعة ضباط في جميع سيطرات هذه المناطق، اضافة الى الانتشار الميداني للضباط على مستوى العاصمة وكذلك عمل مرابطات والتفتيش والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات لتأمين حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات لتأمين حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).