عشرات آلاف البرازيليين يطالبون بعزل الرئيس

2021/07/25 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل عشرات آلاف البرازيليّين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بعزل الرئيس جايير بولسونارو على خلفيّة تعامله مع الأزمة الصحّية، بعد أن أدّت الجائحة إلى وفاة أكثر من نصف مليون شخص في البلاد، حسب ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس.

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