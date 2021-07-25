السباح أحمد الحفناوي يحرز أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو

2021/07/25 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق السباح التونسي أحمد الحفناوي إنجازا رائعا بإحرازه ذهبية سباق 400 متر حرة، الأحد في أولمبياد طوكيو الصيفي.

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