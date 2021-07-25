أميركا تحزر أول ذهبية وفضية في طوكيو

2021/07/25 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الأميركي، تشايس كايليش، من إحراز أول مسابقة في السباحة ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد تتويجه في سباق 400 م متنوعة، الأحد.

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