لاجئة إيرانية تهزم مواطنتها السابقة في أولمبياد طوكيو

2021/07/25 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت اللاجئة الإيرانية، كيميا علي زاده، من الفوز على مواطنتها الإيرانية السابقة، ناهد كياني شانده، الأحد، لتتابع طريقها متأهلة إلى دور الـ16 من أولمبياد طوكيو.

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