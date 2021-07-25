أنصار مجتمع الميم في بودابست يتظاهرون احتجاجا على قانون حكومي

2021/07/25 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك آلاف المجريين بتظاهرة في العاصمة بودابست احتجاجا على قانون يحد من التدريس حول قضايا المثلية الجنسية والمتحولين جنسيا في المدارس.

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