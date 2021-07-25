السياح في الصين يتدفقون على الكثبان الرملية

2021/07/25 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل صيف، يتدفق السياح على الكثبان الرملية في صحراء كومتاغ في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم شمال غرب الصين لدفن أنفسهم في الرمال من أجل بعض الفوائد الصحية.

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