مستشار الأمن القومي: سيكون ليوم 31 كانون الاول طعم خاص

2021/07/25 | 07:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس السبت، عن تأكيد العراق للجانب الامريكي انه ليس بحاجة الى قوات قتالية اجنبية على اراضيه.

وقال الاعرجي من واشنطن وفي بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه».

واضاف: «سيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص».

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