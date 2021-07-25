الثورة المُضادة في سوريا - محيي الدين محروس

2021/07/25 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس أخدت الثورة المُضادة أشكالاً عدة ومنها:الثورة المُضادة الإسلاموية بشكليها السياسي والسلاحوي.وهذا ما شاهدناه في بعض بلدان ثورات الربيع العربي ومنها في سوريا.



والقوى السياسية التي تدعمها بالسلاح والمال هي السلطات في السعودية وقطر والإمارات العربية وفي تركيا وكذلك السلطة السورية….ولكلٍ منها أهدافه.



أهداف سلطات البلدان العربية هي لوقف مسيرة ثورات الربيع العربي السياسية خوفاً من الو ......





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