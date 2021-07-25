في فلسفة الصراع - سامح عسكر

2021/07/25 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر كم من أمور الحياة تحتاج للنظر والتأمل لفهمها بعيدا عن سياقاتها المضللة، فأنت لن تفهم العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال السياق الديني فقط أو السياسي فقط بل هي علاقة معقدة يشتبك معها العلم مع الدين مع الاجتماع مع العقل والبيولوجي والفسيولوجي والسيكولوجي..إلخ، كذلك لن تفهم العلاقة بين السنة والشيعة في الإسلام أو الكاثوليك والبروتستانت في المسيحية من خلال السياق الديني والسياسي فقط، بل يتطلب ذلك أن تن ......





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