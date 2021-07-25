إجمالي الحالات فاق 130.. إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأولمبياد

2021/07/25 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 عن عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة.

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