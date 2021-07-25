باكستان: مقتل 4 أشخاص في انهيار أرضي بمنجم

2021/07/25 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعلقي 4 من عمال المناجم مصرعهم في انهيار أرضي بمنجم فحم في منطقة هارناي بإقليم بلوشستان الباكستاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.ونقلت الوكالة عن أحد مفتشي التعدين قوله إن المنجم ضُرب بتيار من الطين أثناء تواجد العمال بداخله.وأضاف المسؤول أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكان الحادث وانتشل الجثث من المنجم.وتوجد في إقليم بلوشستان، قليل السكان والفقير، احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والنحاس والذهب يجري استخراج الكثير منها بمساعدة الصين.وكثيرا ما يستهدف انفصاليون في الإقليم العمال وقوات الأمن.المصدر: وكالات

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