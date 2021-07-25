مع اقتراب بداية العام الدراسي.. متى سيتمكن للأطفال تحت سن الـ 12 عاماً من الحصول على لقاح فيروس كورونا؟

2021/07/25 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعود الأطفال قريبًا إلى المدرسة لبداية العام الدراسي الجديد، ومع اقتراب هذا التاريخ، فإن أحد الأسئلة المهمة التي يطرحها الكثير من الآباء هو "متى سيتمكن طفلي من الحصول على لقاح فيروس كورونا؟" تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها تأمل في توفير لقاح آمن وفعال للأطفال بحلول نهاية العام

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