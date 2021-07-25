محتجون يقتحمون محطة كهرباء الناصرية

2021/07/25 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني أقتحم محتجون غاضبون، صباح اليوم الأحد، محطة كهرباء جنوبي الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، ان “محتجين من اهالي ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي […]

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