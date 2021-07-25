غزوة العيد.. القوات الامنية تحبط سلسلة هجمات إرهابية

2021/07/25 | 08:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، من الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات ارهابية في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى بـ(غزوة العيد).

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والانبار.

واضاف البيان: ان الشبكتين الارهابيتين، مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم 19 تموز الجاري وكانتا تخططان لاسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى بـ(بغزوة العيد).

واشار البيان الى ان القوات الامنية تمكنت من افشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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