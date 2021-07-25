2021/07/25 | 08:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلق محطة الكهرباء من قبل المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقتحمون محطة كهرباء في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقتحمون محطة كهرباء في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).