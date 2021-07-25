اغتيال نجل ناشطة مدنية غربي البصرة

2021/07/25 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاحد نجل ناشطة مدنية في قضاء الزبير غربي البصرة .وذكرت مصادر ان مسلحين اغتالوا نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي،البلغ من العمر ٣٠ عاما باطلاق النار عليه بالقرب من حقول الدواجن في قضاء الزبير ./ انتهى

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