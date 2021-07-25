اول ذهبية للعرب في الاولمبياد

2021/07/25 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / احرز السباح التونسي أحمد الحفناوي الميدالية الذهبية الأولى للعرب في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020ونجح الحفناوي في حصد الذهب في السباحة مسابقة 400 متر حرة للرجال محققاً مفاجآة مدوية بزمن قدره 3.43.36 دقائق.وتفوق الحفناوي (18 عاماً) على العديد من الأبطال إذ احتل الأسترالي جاك مكلوغلين المركز الثاني 3.43.52 فيما ذهبت البرونزية للأميركي كيران سميث 3.43.94./انتهى

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