مصرف الرافدين يصدر بيان تحذير.. ويعلن أنواع القروض المتوفرة للموظفين والمواطنين

2021/07/25 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

دعا مصرف الرافدين، الأحد، المواطنين لتسديد مابذمتهم من دفعات شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح أخرى.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 تموز 2021)، إن "هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى"، مؤكداً أن "المصرف سيتخذ الإجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال أموال الدولة إضافة إلى الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين".

وأضاف البيان، أن "الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم إلى تبعات قانونية وخيمة ومن واجبنا النصيحة بالإسراع في التسديد حفاظاً على المال العام إضافة إلى منح الفرصة لبقية المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة".

وأكّد البيان، أن "المصرف مستمر في تقديم أنواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني، إضافة إلى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات، إضافة إلى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع المصرف أو الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف".

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