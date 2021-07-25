أولمبياد طوكيو يتوج أول بطل في رياضة التزلج على الألواح

2021/07/25 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الياباني يوتو هوريغومي أول بطل أولمبي على الإطلاق في رياضة التزلج على الألواح (سكايت بورد) بعد أن خطف ذهبية مسابقة الشوارع الأحد في أولمبياد طوكيو الصيفي.

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