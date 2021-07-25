صحة ديالى تعلن اخر حصيلة لإصابات كورونا بالمحافظة

2021/07/25 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن اخر حصيلة سجلتها الكوادر الصحية لإصابات كورونا بالمحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية اجرت اليوم 832 مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ 222 مسحة".واضاف انه "تم اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 344 وفاة"، مستدركاً: "بينما تم تسجيل 355 حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء 58440 حالة اي بنسبة 96٪ من الحالات الكلي".وتابع أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 60960 حالة في عموم المحافظة".

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