مقتل عامل اجنبي في كربلاء يعمل في مولدة كهرباء اهلية

2021/07/25 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ قتل عامل اجنبي يحمل الجنسية الباكستانية يعمل في مولدة كهرباء أهلية في حي الثورة في محافظة كربلاءالمقدسة.وقال مصدر ان أحد المشتركين في المولدة اطلق النار على العامل بسلاح كلاشنكوف اثر شجار نشب بينهما بسبب تجهيز الكهرباء./انتهى

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