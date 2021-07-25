البعيجي : تاخير صرف رواتب المحاضرين امر غير مقبول ولايمكن السكوت عنه

2021/07/25 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استغرب النائب المستقل منصور البعيجي من تأخير صرف رواتب المحاضرين الى الان بعد ان تم تضمينها في الموازنة العامة للبلد وتخصيص المبالغ الكافية لهم .وقال في بيان صحفي ان : انصاف هذه الشريحة الكبيرة من المحاضريين المجانيين امر ضروري ولايمكن ان يستمر هذا التهميش بحقهم خصوصا لايوجد سبب لهذا التاخير لذلك يجب على الجهات المختصة الاسراع بصرف مستحقات المحاضرين يأسرع وقت .واضاف البعيجي ان : هذا التاخير بصرف رواتب المحاضرين هو ظلم واجحاف كبير بحق هذه الشريحة الكبيرة لذلك يجب على الجهات المعنية الاسراع بصرف الرواتب لان هذا التاخير امر غير مقبول يجب ان لايستمر .واوضح ان : جهة تتعمد بتاخير صرف الرواتب الخاصة بالمحاضرين وهي تتحمل المسؤلية القانونية وسنتخذ كافة الاجرات بحقها خصوصا بعد ان ضمنا المبالغ اللازمة في موازنة العام الحالي لذلك يجب الاسراع بصرف الرواتب وبدون اي تاخير وهو حق طبيعي لهم وليس منة من احد./انتهى3

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