الكاظمي يمهل أمين بغداد 14 يوماً لمعالجة مشكلة النفايات في أحياء العاصمة بغداد

2021/07/25 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمين بغداد أربعة عشر يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الأخير أمهل أمين بغداد أربعة عشر يوما للقيام بمعالجة فورية … Readmore

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