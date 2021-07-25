الكاظمي يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستمر عدة أيام

2021/07/25 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك .وقال الكاظمي قبيل … Readmore

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