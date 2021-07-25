اصابات كورونا حول العالم تقترب من 194 مليون.. تعرف على الدول العشر الاكثر تضررًا

2021/07/25 | 09:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610834 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.427.939.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549448 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.670.534.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 31.332.159.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237954 وإجمالي إصابات 2.726.160.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 150583، وإجمالي إصابات 6.025.698.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129416، وإجمالي إصابات 5.694.163.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127942 وإجمالي إصابات 4.312.673.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118538، وإجمالي إصابات 4.716.798.

وتلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111800، وإجمالي إصابات 6.041.146.

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