بعد اختفائه منذ الامس.. العثور على جثة نجل ناشطة مدنية في البصرة

2021/07/25 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة نجل ناشطة مدنية في البصرة بعد اختفائه منذ يوم امس.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة".واضاف ان "الضحية كان قد تم الاعلان عن اختفائه منذ 24 ساعة".

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