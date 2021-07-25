تعرف على سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية بعد انتهاء العطلة

2021/07/25 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.

سعر بيع الدولار 148,200 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 148,100 لكل 100 دولار

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