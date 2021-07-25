الكاظمي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي

2021/07/25 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.وقال الكاظمي قبيل مغادرته بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن “هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ […]

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