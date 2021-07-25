هكذا تلقت الناشطة العراقية فاطمة البهادلي نبأ اغتيال ابنها الثاني (فيديو)

2021/07/25 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

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اظهر مقطع فيديو مصور، لحظة تلقي الناشطة "فاطمة البهادلي"، نبأ العثور على ابنها الثاني "علي كريم" مقتولا في قضاء الزبير بالبصرة.

وتوجه عدد من النشطاء إلى محل سكن الناشطة البهادلي، لتقديم واجب العزاء، فيما نقلوا عنها رسالة طلبت منهم إيصالها إلى وسائل الإعلام، مفادها "أحمّلكم أمانة أن تنقلوا ما أقوله إلى وسائل الإعلام، لقد طلبوا مني قبل شهر مغادرة البصرة..



قالوا لي عليك مغادرة المدينة..



لكني لم أغادر لأني لا أستطيع العيش خارج مدينتي..



وما جرى الآن هو الرد لعدم مغادرتي".



دون أن تذكر هوية الجهة التي قامت بتهديدها.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن الشاب تلقى رصاصتين في رأسه، وواحدة في صدره، وتم تجريده من جميع مقتنياته، سيما محفظته الشخصية.

وعثرت القوات الأمنية على جثة الشاب "علي كريم" في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، بعد اختفائه منذ مساء أمس السبت، وهو ابن الناشطة البصرية "فاطمة البهادلي".

و"علي كريم" من مواليد العام 1995، غير متزوج، وقد اختفى منذ يوم أمس، بعد أن أبلغ ذويه أنه ذاهب إلى أحد مسابح البصرة، وتم اغلاق هاتفه بعد التاسعة والنصف من مساء يوم أمس.

ووجدت "القوات الأمنية" جثة الابن الأكبر للناشطة "فاطمة البهادلي" ملقاة على قارعة الطريق في قضاء الزبير.

لحظة تلقي خبر اغتيال نجل الناشطة فاطمة البهادلي pic.twitter.com/4EsnrHYqbG

— NRT عربية (@ArabicNrt) July 25, 2021

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