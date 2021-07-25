نيويورك تايمز: أمريكا لن تنسحب من العراق لكنها ستخضع لإعادة تصنيف أدوارها

2021/07/25 | 10:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت تقارير عن مسؤولين في البنتاغون بان القوات الأميركية لن تنسحب من العراق، لكنها ستخضع لإعادة تصنيف أدوارها.ورجحت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق وذلك مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى … Readmore

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