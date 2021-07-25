التونسية أُنس جابر تغادر طوكيو مبكراً

2021/07/25 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعخرجت التونسية أُنس جابر مبكراً من منافسات فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في الدور الأول، اليوم الأحد،وخسرت أُنس جابر بمجموعتين متتاليتين أمام الإسبانية كارلا سواريزنافارو وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.وكانت تونس تعلق آمالاً على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

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