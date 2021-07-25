طقس لاهب في العراق خلال الأيام المقبلة

2021/07/25 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس لاهب في العراق خلال اليومين المقبلين، ودرجات الحرارة ترتفع الى 50 مْ في عدة محافظات.

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