شاهد لحظة اندلاع عراك عنيف على متن طائرة ركاب أمريكية

2021/07/25 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد الركاب بصدمة اندلاع شجار على متن الرحلة التابعة لشركة فرونتير إيرلاينز في مطار ميامي الدولي وسجلت كيرا بيير لويس، تلك اللحظات بهاتفها الخلوي.

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