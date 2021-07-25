الرئيس الإيراني: الحوار مع الجيران “أولويتنا”

2021/07/25 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الحوار مع الجيران هو أولوية الدبلوماسية للحكومة الإيرانية المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق مساء اليوم السبت، اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب أن تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفاً في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة، مشيراً إلى أنه يجب إعداد خطة شاملة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على هذا الصعيد في أقرب فرصة بإشراف خبراء من الجانبين وتنفيذها بموافقة قادة البلدين.

وأضاف رئيسي أن “تاريخ الأخوة بين البلدين وتاريخ الصداقة بين الحكومتين عميق الجذور وقوي لدرجة أن التطورات الإقليمية والدولية لم تكن قادرة على إضعافها”.

ووصف الرئيس الإيراني المنتخب سلطنة عمان جاراً موثوقاً وشريكاً قيّماً لإيران، مضيفاً القول “إنه نظراً لمستوى الثقة القائمة بين البلدين، فإن تطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية يعد هدفاً في متناول اليد تماماً”.

وأكد رئيسي أن “التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية الدبلوماسية للحكومة الثالثة عشرة (المقبلة)”.

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