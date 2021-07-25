"العناق الأولمبي".. هل فرقت الحرب السورية الأخوين ماسو؟

2021/07/25 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته الرواية السورية في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو مع خروج أصغر مشاركة فيها هند ظاظا (12 عاما)، بل عادت إلى الأضواء مع شقيقين ينافس أحدهما تحت العلم السوري، والآخر في فريق ...اللاجئين!

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