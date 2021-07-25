2021/07/25 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى بن كيليسينسكي فترة الوباء من خلال نقل أتباعه على "تيك توك" خارج الإغلاق إلى الكهوف الجليدية، والغابات المورقة، والشلالات.ويشاركك كيليسينسكي نصائحه لضمان "رحلة العمر" في إجازتك القادمة

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