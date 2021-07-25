خلية الاعلام الامني تعلن اعتقال عناصر الشبكتين المسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر والتخطيط لغزوة العيد

2021/07/25 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت خلية الإعلام الأمني، ليلة السبت/ الأحد، اعترافات الشبكتين المسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، والتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى مماثلة في عدة محافظات عراقية في إطار ما يسمى “غزوة العيد”, وقالت الخلية إنه “في إطار تعقب العصابات … Readmore

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