عزم يعلن الشروع في فتح 3 ملفات بديالى ويحذر من تكرار تجربة جرف النصر - عاجل

2021/07/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت القيادية في تحالف العزم بديالى، نجاة الطائي، اليوم الاحد، عن الشروع في فتح 3 ملفات ساخنة تخص نازحي المحافظة تمثل تكرارا لتجربة جرف النصر.

وقالت الطائي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "آلاف الاسر النازحة من عشرات القرى المحررة لم تعد لمنازلها في ديالى رغم اعلانها محررة من داعش منذ كانون الثاني 2015"، مبينة أن ذلك "لاسباب متعددة بعضها امني والبعض الاخر عشائري وهناك عامل اخر مهم وهو خدمي".

واضافت أن "تحالف عزم نجح في كسر الجمود المستمر في حسم مصير تلك القرى من خلال التنسيق مع القوى الوطنية والجهات الحكومية، وتم بالفعل اعادة فتح ملف تلك القرى والوقوف على اسباب عدم العودة، خاصة وأن بعضها يتعلق بمشاكل عشائرية خلقتها احداث حزيران 2014". وأكدت: "تحقيق تقدم مهم جدا بالاضافة الى حل الاشكالات الامنية من خلال تدقيق ملفات الاسر واعطاء الضوء بالعودة مع التشديد على ملف التعويضات واعمار القرى باعتباره عامل مهم جدا".

وأشارت إلى ان "ما يحدث الان في ديالى هو اعادة لتجربة جرف النصر من ناحية التعقيدات الموجودة وكسر الجمود في ملفات تنتظر الاف الاسر النازحة حسمها منذ 6 سنوات"، مؤكدة أن "الاشهر المقبلة سوف تشهد اعادة الاسر للكثير من القرى وبذلك يسدل الستار على مرحلة صعبة وقاسية مرت بها".

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