تظاهرة في ذي قار احتجاجا على سوء التجهيز بالتيار الكهربائي

2021/07/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

خرج العشرات من أهالي كرمة بني سعيد بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتظاهرة غاضبة بسبب تردي الخدمات وساعات التجهيز بالتيار الكهربائي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين رددوا شعارات نددوا فيها بسوء الخدمات والتردي الواضح في ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي".

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